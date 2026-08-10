Nike Dash Dri-FIT Laufshorts (ältere Kinder, Mädchen)

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natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Stell dich jedem Kilometer – mit mutigem Style und luftigem Tragegefühl. Die Nike Dash Laufshorts sitzen auf Taillenhöhe und sorgen mit kühlendem Dri-FIT-Material, geschwungenem Saum und luftiger Passform dafür, dass deine Beine atmen können, während du Rekorde brichst.
Nike Dash
Stell dich jedem Kilometer – mit mutigem Style und luftigem Tragegefühl. Die Nike Dash Laufshorts sitzen auf Taillenhöhe und sorgen mit kühlendem Dri-FIT-Material, geschwungenem Saum und luftiger Passform dafür, dass deine Beine atmen können, während du Rekorde brichst.
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
2 Sterne
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Nike Dash