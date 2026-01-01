Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

Die Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für profis wurden von den authentischen NBA-Shorts inspiriert. Sie sind aus schweißableitendem Material und haben leicht zugängliche Seitentaschen. Die Designdetails entsprechen denen der Spielerkleidung deines Teams. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.

Gezeigte Farbe: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Weiß

Style: AJ5599-480

Ursprungsland/-region: Guatemala, Thailand