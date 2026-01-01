Recyclingmaterialien
Dallas Mavericks Icon Edition
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Die Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für profis wurden von den authentischen NBA-Shorts inspiriert. Sie sind aus schweißableitendem Material und haben leicht zugängliche Seitentaschen. Die Designdetails entsprechen denen der Spielerkleidung deines Teams. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
- Gezeigte Farbe: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Weiß
- Style: AJ5599-480
- Ursprungsland/-region: Guatemala, Thailand
Dallas Mavericks Icon Edition
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Die Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für profis wurden von den authentischen NBA-Shorts inspiriert. Sie sind aus schweißableitendem Material und haben leicht zugängliche Seitentaschen. Die Designdetails entsprechen denen der Spielerkleidung deines Teams. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Vorteile
- Dri-FIT-Technologie sorgt für trockenen Tragekomfort.
- Leichtes und dennoch strapazierfähiges Doppelstrick-Mesh.
- Schlitze im Saum gewährleisten uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Produktinformationen
- Taschen an den Seitennähten
- 100 % recycelter Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Weiß
- Style: AJ5599-480
- Ursprungsland/-region: Guatemala, Thailand
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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