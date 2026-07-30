Nike Court Vision SE Herrenschuh

Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Dieses Modell vereint Camouflage-Stoffe und Kunstleder mit einer Gummi-Cupsohle und sorgt für ganztägigen Tragekomfort, angelehnt an einige der legendärsten Silhouetten der Vergangenheit.

Gezeigte Farbe: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Style: IV5722-200

Ursprungsland/-region: Indien