Nike Court Vision SE Herrenschuh

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Nike always represents with quality design, look and comfort! A++
Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Dieses Modell vereint Camouflage-Stoffe und Kunstleder mit einer Gummi-Cupsohle und sorgt für ganztägigen Tragekomfort, angelehnt an einige der legendärsten Silhouetten der Vergangenheit.
Nike Court Vision SE
Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Dieses Modell vereint Camouflage-Stoffe und Kunstleder mit einer Gummi-Cupsohle und sorgt für ganztägigen Tragekomfort, angelehnt an einige der legendärsten Silhouetten der Vergangenheit.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Nike always represents with quality design, look and comfort! A++
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Felicia964454489
I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!
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