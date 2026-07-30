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Nike Court Vision SE Herrenschuh - Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Nike Court Vision SE

Herrenschuh

CHF 99.95
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Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Dieses Modell vereint Camouflage-Stoffe und Kunstleder mit einer Gummi-Cupsohle und sorgt für ganztägigen Tragekomfort, angelehnt an einige der legendärsten Silhouetten der Vergangenheit.


  • Gezeigte Farbe: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Style: IV5722-200
  • Ursprungsland/-region: Indien

Nike Court Vision SE

CHF 99.95

Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Dieses Modell vereint Camouflage-Stoffe und Kunstleder mit einer Gummi-Cupsohle und sorgt für ganztägigen Tragekomfort, angelehnt an einige der legendärsten Silhouetten der Vergangenheit.

Vorteile

  • Perforationen an den Zehen und Seiten sorgen für Atmungsaktivität.
  • Das Obermaterial aus Textil und Kunstleder erhöht die Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Gepolsterter Schuhkragen
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Style: IV5722-200
  • Ursprungsland/-region: Indien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c

    Nike always represents with quality design, look and comfort! A++

  • Couldn't Pass these Up

    Felicia964454489

    I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!

Nike Court Vision SE Herrenschuh

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