Nike Court Vision Low Suede Schuh (Herren)

Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Durch die Kombination aus Leder, Wildleder und einer Gummi-Cupsohle bietet dieser von klassischen Designs inspirierte Schuh dir Tragekomfort für den ganzen Tag.

Gezeigte Farbe: Phantom/Cream II

Style: IO0461-001

Ursprungsland/-region: Indien