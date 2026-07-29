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Nike Control Fußball - Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz

Nike Control

Fußball

CHF 160

Der Control Fußball ist mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten. Die All Conditions Control-Technologie (ACC) ist mit ihrer griffigen Struktur ideal bei nassen und trockenen Bedingungen.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
  • Style: IQ0618-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Control

CHF 160

Der Control Fußball ist mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten. Die All Conditions Control-Technologie (ACC) ist mit ihrer griffigen Struktur ideal bei nassen und trockenen Bedingungen.

Vorteile

  • Dank der Kontrastfarben ist der Ball gut sichtbar.
  • Der speziell platzierte Druck bietet Grip und verbessert gleichzeitig die aerodynamischen Eigenschaften.

Produktinformationen

  • 37 % Polyurethan (PU) / 33 % Gummi / 20 % Polyester / 10 % Viskose
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
  • Style: IQ0618-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Awesome sauce

    parisj750639359

    This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended

Nike Control Fußball

Nike Control

CHF 160

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