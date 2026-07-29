Nike Control Fußball

Awesome sauce
parisj750639359
This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Der Control Fußball ist mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten. Die All Conditions Control-Technologie (ACC) ist mit ihrer griffigen Struktur ideal bei nassen und trockenen Bedingungen.
Nike Control
Der Control Fußball ist mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten. Die All Conditions Control-Technologie (ACC) ist mit ihrer griffigen Struktur ideal bei nassen und trockenen Bedingungen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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This ball is amazing a little hard to the touch but I adjusted quickly the curve I can put on this ball is unreal I do recommended
Nike Control