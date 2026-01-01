Recyclingmaterialien
Nike Commute
Umhängetasche (8 l)
Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Das Hauptfach dieser trendigen Umhängetasche verfügt über eine weiche, gefütterte Tablet-Hülle, in der du deine kleinen technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
- Style: IQ1285-010
- Ursprungsland/-region: Indonesien
Nike Commute
Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Das Hauptfach dieser trendigen Umhängetasche verfügt über eine weiche, gefütterte Tablet-Hülle, in der du deine kleinen technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.
Vorteile
- Der verstellbare Schulterträger sorgt für bequemen Tragekomfort auf der rechten oder linken Seite.
- Gepolsterter Rückeneinsatz und Schulterträger für mehr Komfort.
- Externe Bügel ermöglichen ein einfaches Aufhängen und Greifen.
- In der abnehmbaren Minitasche kannst du kleine Gegenstände aufbewahren.
Produktinformationen
- Ca. 23 x 38 x 7,5 cm (B x H x T)
- Body: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester; Münzbeutel: 59 % Nylon/41 % Polyester. Futter: 100 % Polyester;
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
- Style: IQ1285-010
- Ursprungsland/-region: Indonesien
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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