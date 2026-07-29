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Nike Commute Nike Tech Crossbody-Tasche (1 l) - Light Bone/Light Bone/Schwarz

Recyclingmaterialien

Nike Commute

Nike Tech Crossbody-Tasche (1 l)

CHF 35
Light Bone/Light Bone/Schwarz
Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
EINHEITSGRÖSSE

Die ultimative Pendler-Tasche mit Nike Tech-Ästhetik. Klein, aber fein – diese Tasche hat die perfekte Größe für all deine kleinen alltäglichen Essentials. Sie hat sowohl vorne als auch hinten Reißverschlussfächer. Eine Innentasche auf der Rückseite sorgt dafür, dass deine Wertsachen gut organisiert und griffbereit sind. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.


  • Gezeigte Farbe: Light Bone/Light Bone/Schwarz
  • Style: IU1421-072
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Nike Commute

CHF 35

Die ultimative Pendler-Tasche mit Nike Tech-Ästhetik. Klein, aber fein – diese Tasche hat die perfekte Größe für all deine kleinen alltäglichen Essentials. Sie hat sowohl vorne als auch hinten Reißverschlussfächer. Eine Innentasche auf der Rückseite sorgt dafür, dass deine Wertsachen gut organisiert und griffbereit sind. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.

Vorteile

  • Der verstellbare Schulterträger lässt sich auf beiden Seiten tragen.
  • Der gepolsterte Rückeneinsatz sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.

Produktinformationen

  • Ca. 12,5 x 20,5 x 18 cm (B x H x T)
  • Body: 100 % Nylon; Futter: 100 % Polyester.
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Light Bone/Light Bone/Schwarz
  • Style: IU1421-072
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Thomas33294383

    Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).

Nike Commute Nike Tech Crossbody-Tasche (1 l)

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