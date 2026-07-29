Nike Commute Nike Tech Crossbody-Tasche (1 l)

Die ultimative Pendler-Tasche mit Nike Tech-Ästhetik. Klein, aber fein – diese Tasche hat die perfekte Größe für all deine kleinen alltäglichen Essentials. Sie hat sowohl vorne als auch hinten Reißverschlussfächer. Eine Innentasche auf der Rückseite sorgt dafür, dass deine Wertsachen gut organisiert und griffbereit sind. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.

Gezeigte Farbe: Light Bone/Light Bone/Schwarz

Style: IU1421-072

Ursprungsland/-region: Indonesien