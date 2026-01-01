 
Bild 1 von 9
Nike Commute Crossbody-Tasche (1 l) - Schwarz/Schwarz/Reflect Silver

Recyclingmaterialien

Nike Commute

Crossbody-Tasche (1 l)

CHF 35
EINHEITSGRÖSSE

Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Klein, aber fein – diese Tasche hat die perfekte Größe für all deine kleinen alltäglichen Essentials. Sie hat sowohl vorne als auch hinten Reißverschlussfächer. Eine Innentasche auf der Rückseite sorgt dafür, dass deine Wertsachen gut organisiert und griffbereit sind. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
  • Style: IQ1279-010
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Nike Commute

CHF 35

Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Klein, aber fein – diese Tasche hat die perfekte Größe für all deine kleinen alltäglichen Essentials. Sie hat sowohl vorne als auch hinten Reißverschlussfächer. Eine Innentasche auf der Rückseite sorgt dafür, dass deine Wertsachen gut organisiert und griffbereit sind. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.

Vorteile

  • Der verstellbare Schulterträger lässt sich auf beiden Seiten tragen.
  • Der gepolsterte Rückeneinsatz sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.

Produktinformationen

  • Ca. 12,5 x 20,5 x 18 cm (B x H x T)
  • Body: 100 % Nylon; Futter: 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
  • Style: IQ1279-010
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Commute.

    Nike Commute Crossbody-Tasche (1 l)

    Nike Commute

    CHF 35

    Vervollständige den Look

    Item 3 of 6