Nike Commute Crossbody-Tasche (1 l)

Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Klein, aber fein – diese Tasche hat die perfekte Größe für all deine kleinen alltäglichen Essentials. Sie hat sowohl vorne als auch hinten Reißverschlussfächer. Eine Innentasche auf der Rückseite sorgt dafür, dass deine Wertsachen gut organisiert und griffbereit sind. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver

Style: IQ1279-010

Ursprungsland/-region: Indonesien