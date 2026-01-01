Recyclingmaterialien
Nike Club
Unstrukturierte Strickmütze
Ein aufgesticktes Wappen und ein Waffelstrick-Schirm verleihen dieser klassischen, mittelhohen Club-Cap einen hochwertigen Touch. Sie besteht aus strapazierfähigem Baumwoll-Canvas-Material und hat einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.
- Gezeigte Farbe: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Style: IQ1326-323
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Club
Ein aufgesticktes Wappen und ein Waffelstrick-Schirm verleihen dieser klassischen, mittelhohen Club-Cap einen hochwertigen Touch. Sie besteht aus strapazierfähigem Baumwoll-Canvas-Material und hat einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.
Produktinformationen
- Verstellbarer Schiebeverschluss aus Metall
- Body: 100 % Baumwolle Einsätze: 100 % Polyester Futter vorne: 100 % Polyester
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Style: IQ1326-323
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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