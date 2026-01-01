 
Bild 1 von 6
Nike Club unstrukturierte Strickmütze - Fir/Sanddrift/Sanddrift

Recyclingmaterialien

Nike Club

Unstrukturierte Strickmütze

CHF 40
Fir/Sanddrift/Sanddrift
Schwarz/Ale Brown/Sanddrift
Größe auswählenGrößentabelle

Ein aufgesticktes Wappen und ein Waffelstrick-Schirm verleihen dieser klassischen, mittelhohen Club-Cap einen hochwertigen Touch. Sie besteht aus strapazierfähigem Baumwoll-Canvas-Material und hat einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.


  • Gezeigte Farbe: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Style: IQ1326-323
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Club

CHF 40

Ein aufgesticktes Wappen und ein Waffelstrick-Schirm verleihen dieser klassischen, mittelhohen Club-Cap einen hochwertigen Touch. Sie besteht aus strapazierfähigem Baumwoll-Canvas-Material und hat einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.

Produktinformationen

  • Verstellbarer Schiebeverschluss aus Metall
  • Body: 100 % Baumwolle Einsätze: 100 % Polyester Futter vorne: 100 % Polyester
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Style: IQ1326-323
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Club.

    Nike Club unstrukturierte Strickmütze

    Nike Club

    CHF 40

    Vervollständige den Look