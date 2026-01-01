Nike Club Straight Stretch-Hose (Herren)

Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Diese Hose besteht aus einem atmungsaktiven, elastischen Strickmaterial, das fällt wie gewebter Stoff. Die Hose hat eine traditionelle, lockere Passform mit geradem Schnitt am Bein und einem offenen Saum, der locker auf den Schuhen aufliegt.

Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß

Style: IO3782-451

Ursprungsland/-region: Vietnam