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Nike Club Rules French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren) - Sail/Schwarz

Nike Club Rules

French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)

CHF 115
Sail/Schwarz
Fir/Sail
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Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben den klassischen Country-Club-Vibe mit diesem Rundhals-Sweatshirt aus French Terry auf den Kopf gestellt. Weiche Schlaufen auf der Außenseite in Kombination mit gerippten Akzenten sorgen für einen Used-Look. Und die Passform? Vergiss maßgeschneidert – er sitzt locker und bequem.


  • Gezeigte Farbe: Sail/Schwarz
  • Style: IR0981-133
  • Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan

Nike Club Rules

CHF 115

Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben den klassischen Country-Club-Vibe mit diesem Rundhals-Sweatshirt aus French Terry auf den Kopf gestellt. Weiche Schlaufen auf der Außenseite in Kombination mit gerippten Akzenten sorgen für einen Used-Look. Und die Passform? Vergiss maßgeschneidert – er sitzt locker und bequem.

Vorteile

  • Die aufgenähten Patch-Buchstaben auf der Rückseite setzen ein Statement.
  • Das French Terry-Material ist hier umgekehrt und hat eine glatte Innenseite und eine offene Schlingenstruktur auf der Außenseite.
  • Der verstellbare Gummizug am Saum ermöglicht eine genaue Passform.
  • Einsatz hinzufügen

Produktinformationen

  • NikeCourt-Patch
  • Kängurutasche
  • Gerippte Bündchen
  • Body: 88 % Baumwolle/12 % Polyester; Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan Kapuzenfutter: 88 % Baumwolle / 12 % Polyester.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Sail/Schwarz
  • Style: IR0981-133
  • Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Model trägt Größe 3XL bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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