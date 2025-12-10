Nike Club Kapuzenjacke aus French Terry (Herren)

Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
Die Nike Club-Kapuzenjacke besticht durch lässigen Tragekomfort und einen klassischen Look. Dieses mittelschwere French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet es sich sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.
Nike Club
Die Nike Club-Kapuzenjacke besticht durch lässigen Tragekomfort und einen klassischen Look. Dieses mittelschwere French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet es sich sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3.7 Sterne
Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
Cool
Joseeduardo959685191
Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr
Vestibilità strana.
Marta386220847
Felpa carina, bel tessuto leggero adatto alla primavera, ma la taglia veste strano, ho preso un 3XL per mio marito che è alto e robusto, ma veste larghissimo e corto. Restituita.
Nike Club