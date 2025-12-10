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Nike Club Kapuzenjacke aus French Terry (Herren) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Club

French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren

CHF 80
Schwarz/Schwarz/Weiß
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Weiß
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Die Nike Club-Kapuzenjacke besticht durch lässigen Tragekomfort und einen klassischen Look. Dieses mittelschwere French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet es sich sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: FN3884-010
  • Ursprungsland/-region: Italien, Kambodscha, Pakistan

Nike Club

CHF 80

Die Nike Club-Kapuzenjacke besticht durch lässigen Tragekomfort und einen klassischen Look. Dieses mittelschwere French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet es sich sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.

Vorteile

  • Die Standardpassform bietet ein relaxtes Tragegefühl am Körper und ermöglicht einfaches Kombinieren mit anderen Styles.
  • Die doppellagige Kapuze sorgt für zusätzliche Wärme.

Produktinformationen

  • Aufgesticktes Nike Futura-Logo
  • Geteilte Beuteltasche
  • Rippmaterial an Saum und Bündchen
  • Body/Kapuzenfutter: 80–84 % Baumwolle / 16–20 % Polyester
  • Material-Prozentangaben können variieren. Genaue Angaben findest du auf dem Label.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: FN3884-010
  • Ursprungsland/-region: Italien, Kambodscha, Pakistan

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

3.7 Sterne

  • Più che una M sembra una L

    andreab336218981

    Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso

  • Cool

    Joseeduardo959685191

    Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr

  • Vestibilità strana.

    Marta386220847

    Felpa carina, bel tessuto leggero adatto alla primavera, ma la taglia veste strano, ho preso un 3XL per mio marito che è alto e robusto, ma veste larghissimo e corto. Restituita.

Nike Club Kapuzenjacke aus French Terry (Herren)

Nike Club

CHF 80

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