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Nike Club Flow-Shorts aus French Terry für Herren - Fir/Phantom

Nike Club

Flow-Shorts aus French Terry für Herren

CHF 57
Fir/Phantom
Schwarz/Phantom
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Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Mit diesen Shorts aus bequemem French-Terry-Material gehst du immer mit dem Flow.


  • Gezeigte Farbe: Fir/Phantom
  • Style: IQ7658-323
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Club

CHF 57

Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Mit diesen Shorts aus bequemem French-Terry-Material gehst du immer mit dem Flow.

Vorteile

  • Das mittelschwere French Terry ist von Natur aus atmungsaktiv und verfügt über weiche Schlaufen an der Innenseite.
  • Unsere Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl am Gesäß und an den Oberschenkeln.
  • Die Innennaht endet oberhalb des Knies.

Produktinformationen

  • Aufgesticktes Nike Futura Logo auf der Gesäßtasche
  • Taschen für die Hände
  • Tasche hinten mit Druckknopfverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Seitentasche (Handrücken zugewandte Seite): 100 % Baumwolle Hintere Tasche: 100 % Baumwolle.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Fir/Phantom
  • Style: IQ7658-323
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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