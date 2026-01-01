Chicago Bulls Statement Edition Jordan NBA MVP-Jacke für Herren

Von der Straße bis zur Liga – die Chicago Bulls sind immer im Mittelpunkt deiner Gedanken. Zeige sie, egal ob du auf der Straße unterwegs bist oder nach einer Siegesserie in dieser MVP-Jacke der Statement Edition die Brust rausstreckst.

Gezeigte Farbe: Anthracite

Style: IB0022-060

Ursprungsland/-region: Vietnam