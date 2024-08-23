Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Die Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts wurden von den authentischen NBA Shorts inspiriert. Sie sind aus schweißableitendem Material und haben leicht zugängliche Seitentaschen. Die Designdetails entsprechen denen der Spielerkleidung deines Teams. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Chicago Bulls Icon Edition
REPRÄSENTIERE DEIN TEAM.
Die Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts wurden von den authentischen NBA Shorts inspiriert. Sie sind aus schweißableitendem Material und haben leicht zugängliche Seitentaschen. Die Designdetails entsprechen denen der Spielerkleidung deines Teams. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.9 Sterne
Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Ottimo pantaloncino
Patrizia501063455
Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto
diegor754300838
Pantaloncini Comodi per l’estate.
Chicago Bulls Icon Edition