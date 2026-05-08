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Hoch bewertet
Chicago Bulls Essential Nike NBA-T-Shirt für Herren - University Red

Chicago Bulls Essential

Nike NBA-T-Shirt für Herren

23 % Rabatt
University Red
Schwarz
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Am Spieltag hast du genug zu tun – mach dir deine Outfit-Wahl einfach. Rüste dich für die Saison in diesem klassischen Chicago Bulls T-Shirt.


  • Gezeigte Farbe: University Red
  • Style: FJ0231-657
  • Ursprungsland/-region: Mexiko

Chicago Bulls Essential

23 % Rabatt

Am Spieltag hast du genug zu tun – mach dir deine Outfit-Wahl einfach. Rüste dich für die Saison in diesem klassischen Chicago Bulls T-Shirt.

Produktinformationen

  • 50–100 % Baumwolle/0–50 % Polyester
  • Material-Prozentangaben können variieren. Genaue Angaben findest du auf dem Label.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: University Red
  • Style: FJ0231-657
  • Ursprungsland/-region: Mexiko

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (14)

4.3 Sterne

  • Great Bulls T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo

  • Great product

    SUPERSTAR

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Nice Fit

    jstefan

    [This review was collected as part of a promotion.] This shirt has a nice fit and is made of decent material. Purchased this as a gift.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

Chicago Bulls Essential Nike NBA-T-Shirt für Herren

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