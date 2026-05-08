Chicago Bulls Essential Nike NBA-T-Shirt für Herren

Great Bulls T-shirt
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Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo
Am Spieltag hast du genug zu tun – mach dir deine Outfit-Wahl einfach. Rüste dich für die Saison in diesem klassischen Chicago Bulls T-Shirt.
Chicago Bulls Essential
Am Spieltag hast du genug zu tun – mach dir deine Outfit-Wahl einfach. Rüste dich für die Saison in diesem klassischen Chicago Bulls T-Shirt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.3 Sterne
Great Bulls T-shirt
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Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo
Great product
SUPERSTAR
[This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Nice Fit
jstefan
[This review was collected as part of a promotion.] This shirt has a nice fit and is made of decent material. Purchased this as a gift.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Chicago Bulls Essential