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Chicago Bulls Courtside
Nike NBA T-Shirt mit lockerer Passform (Herren)
29 % Rabatt
Mit diesem locker geschnittenen T-Shirt zeigst du deine Liebe zu den Bulls – durch alle Höhen und Tiefen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: HV6795-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Chicago Bulls Courtside
29 % Rabatt
Mit diesem locker geschnittenen T-Shirt zeigst du deine Liebe zu den Bulls – durch alle Höhen und Tiefen.
Vorteile
Die weiche, mittelschwere Baumwolle fällt locker über den Körper.
Produktinformationen
- Weite Passform
- Gerippter Halsbund
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: HV6795-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Chicago Bulls Courtside
29 % Rabatt