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Chicago Bulls Club Nike NBA-Hoodie für Herren - University Red/Weiß

Chicago Bulls Club

Nike NBA-Hoodie für Herren

CHF 85
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Weiches Fleece und die Bulls. Er hat alles, was du an einem Nike Hoodie liebst und bietet noch ein kleines Extra für die Fans.


  • Gezeigte Farbe: University Red/Weiß
  • Style: HM9872-657
  • Ursprungsland/-region: Laos, Thailand

Chicago Bulls Club

CHF 85

Weiches Fleece und die Bulls. Er hat alles, was du an einem Nike Hoodie liebst und bietet noch ein kleines Extra für die Fans.

Produktinformationen

  • Body/Kapuzenfutter: 79 % Baumwolle / 21 % Polyester. Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: University Red/Weiß
  • Style: HM9872-657
  • Ursprungsland/-region: Laos, Thailand

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

Chicago Bulls Club Nike NBA-Hoodie für Herren

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