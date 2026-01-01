Chicago Bulls City Edition Nike NBA Club Peak Tracksuit für Herren

Wenn du in der Stadt unterwegs bist oder auf dem Platz Körbe wirfst, wen möchtest du unterstützen? Die Bulls natürlich. Dein Lieblingsteam lässt sich nicht leugnen. Bring in diesem locker sitzenden Trainingsanzug deinen Stolz zum Ausdruck.

Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red

Style: HQ5447-010

Ursprungsland/-region: Vietnam