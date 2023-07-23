Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Die Chicago Bulls Association Edition Shorts wurden von den originalen NBA Shorts inspiriert. Sie bestehen aus schweißableitendem Material mit Seitentaschen für Aufbewahrung mit einfachem Zugriff und zeigen Designdetails, die dem Spielfeld-Look deines Teams nachempfunden sind. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Chicago Bulls Association Edition
AUTHENTISCHE NBA-INSPIRATION.
Die Chicago Bulls Association Edition Shorts wurden von den originalen NBA Shorts inspiriert. Sie bestehen aus schweißableitendem Material mit Seitentaschen für Aufbewahrung mit einfachem Zugriff und zeigen Designdetails, die dem Spielfeld-Look deines Teams nachempfunden sind. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Super Qualität.sehr schön 😻
Chicago Bulls Association Edition