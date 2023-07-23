Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

Die Chicago Bulls Association Edition Shorts wurden von den originalen NBA Shorts inspiriert. Sie bestehen aus schweißableitendem Material mit Seitentaschen für Aufbewahrung mit einfachem Zugriff und zeigen Designdetails, die dem Spielfeld-Look deines Teams nachempfunden sind. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.

Gezeigte Farbe: Weiß/University Red/Schwarz

Style: AJ5592-100

Ursprungsland/-region: Honduras