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Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren - Weiß/University Red/Schwarz

Recyclingmaterialien

Chicago Bulls Association Edition

Nike NBA Swingman Shorts für Herren

CHF 80
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Die Chicago Bulls Association Edition Shorts wurden von den originalen NBA Shorts inspiriert. Sie bestehen aus schweißableitendem Material mit Seitentaschen für Aufbewahrung mit einfachem Zugriff und zeigen Designdetails, die dem Spielfeld-Look deines Teams nachempfunden sind. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/University Red/Schwarz
  • Style: AJ5592-100
  • Ursprungsland/-region: Honduras

Chicago Bulls Association Edition

CHF 80

AUTHENTISCHE NBA-INSPIRATION.

Die Chicago Bulls Association Edition Shorts wurden von den originalen NBA Shorts inspiriert. Sie bestehen aus schweißableitendem Material mit Seitentaschen für Aufbewahrung mit einfachem Zugriff und zeigen Designdetails, die dem Spielfeld-Look deines Teams nachempfunden sind. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.

Vorteile

  • Die Dri-FIT-Technologie sorgt für trockenen Tragekomfort.
  • Leichtes und dennoch strapazierfähiges Doppelstrick-Mesh.
  • Schlitze im Saum gewährleisten uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Standardpassform für ein relaxtes, unkompliziertes Tragegefühl
  • Taschen an den Seitennähten
  • 100 % recycelter Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/University Red/Schwarz
  • Style: AJ5592-100
  • Ursprungsland/-region: Honduras

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • minhtrang-restaurantk125416916

    Super Qualität.sehr schön 😻

Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

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