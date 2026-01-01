Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial für ältere Kinder

Mit Designdetails speziell für aufsteigende Fußballstars bietet dieser Trainingsanzug Tragekomfort beim Training. Das Replika-Design basiert auf den Spieloutfits der Profis und verfügt über eine schweißableitende Technologie, damit du kühl und entspannt bleibst und dich auf den Ausbau deiner Skills konzentrieren kannst.

Gezeigte Farbe: Bright Blue/Pitch Blue/Weiß/Midwest Gold

Style: II2859-452

Ursprungsland/-region: Vietnam