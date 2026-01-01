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Carlos Alcaraz NikeCourt Dri-FIT Tennis-T-Shirt für Herren - Burgundy Ash

Carlos Alcaraz

NikeCourt Dri-FIT Tennis-T-Shirt für Herren

CHF 45
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Zeig deinen Support für Carlos Alcaraz, wenn er beim heißesten Turnier in NYC antritt. Dieses T-Shirt ist mit schweißableitender Technologie ausgestattet und sorgt für trockenen Tragekomfort auf dem Court und in der Freizeit.


  • Gezeigte Farbe: Burgundy Ash
  • Style: IM6121-647
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Carlos Alcaraz

CHF 45

Zeig deinen Support für Carlos Alcaraz, wenn er beim heißesten Turnier in NYC antritt. Dieses T-Shirt ist mit schweißableitender Technologie ausgestattet und sorgt für trockenen Tragekomfort auf dem Court und in der Freizeit.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Von Basketball inspirierte Details zollen der reichen Basketballtradition der Stadt Tribut.
  • Das Baumwollmischgewebe fühlt sich weich und angeraut an.

Produktinformationen

  • 57 % Baumwolle / 43 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Burgundy Ash
  • Style: IM6121-647
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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