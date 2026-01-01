 
Bild 1 von 2
Brooklyn Nets Club Nike NBA-Hoodie für Herren - Schwarz/Weiß

Brooklyn Nets Club

Nike NBA-Hoodie für Herren

CHF 85
Größe auswählenGrößentabelle

Weiches Fleece und die Nets. Er hat alles, was du an einem Nike Hoodie liebst und bietet noch ein kleines Extra für die Fans.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: HM9869-010
  • Ursprungsland/-region: Laos, Thailand

Brooklyn Nets Club

CHF 85

Weiches Fleece und die Nets. Er hat alles, was du an einem Nike Hoodie liebst und bietet noch ein kleines Extra für die Fans.

Produktinformationen

  • Body/Kapuzenfutter: 79 % Baumwolle / 21 % Polyester. Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: HM9869-010
  • Ursprungsland/-region: Laos, Thailand

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Brooklyn Nets Club.

    Brooklyn Nets Club Nike NBA-Hoodie für Herren

    Brooklyn Nets Club

    CHF 85

    Vervollständige den Look