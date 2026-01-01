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Brooklyn Nets Club
Nike NBA-Hoodie für Herren
CHF 85
Weiches Fleece und die Nets. Er hat alles, was du an einem Nike Hoodie liebst und bietet noch ein kleines Extra für die Fans.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: HM9869-010
- Ursprungsland/-region: Laos, Thailand
Brooklyn Nets Club
CHF 85
Weiches Fleece und die Nets. Er hat alles, was du an einem Nike Hoodie liebst und bietet noch ein kleines Extra für die Fans.
Produktinformationen
- Body/Kapuzenfutter: 79 % Baumwolle / 21 % Polyester. Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: HM9869-010
- Ursprungsland/-region: Laos, Thailand
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Brooklyn Nets Club
CHF 85