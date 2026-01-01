Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)

Recyclingmaterialien
Brasilien Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Shorts für ältere Kinder
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die klassische, relaxte Passform sorgt zusammen mit der feuchtigkeitsableitenden Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn das Training mal anstrengender wird.
- Gezeigte Farbe: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Style: IB5530-381
- Ursprungsland/-region: Laos, Thailand
Brasilien Academy Pro
Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die klassische, relaxte Passform sorgt zusammen mit der feuchtigkeitsableitenden Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn das Training mal anstrengender wird.
Produktinformationen
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Reißverschlusstaschen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Style: IB5530-381
- Ursprungsland/-region: Laos, Thailand
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 141 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 145 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Brasilien Academy Pro.
Brasilien Academy Pro