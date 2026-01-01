Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Sobald du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten aufs nächste Level bringen. Die klassische, relaxte Passform sorgt zusammen mit der feuchtigkeitsableitenden Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn das Training mal anstrengender wird.