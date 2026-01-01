Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)

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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Nachdem du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten mit diesem Trainingsanzug auf das nächste Level bringen. Die klassische, traditionelle Passform sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es im Training heiß hergeht.