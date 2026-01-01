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Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder) - Light Photo Blue/Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Recyclingmaterialien

Brasilien Academy Pro

Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)

CHF 94.95
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Nachdem du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten mit diesem Trainingsanzug auf das nächste Level bringen. Die klassische, traditionelle Passform sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es im Training heiß hergeht.


  • Gezeigte Farbe: Light Photo Blue/Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Style: IB5536-435
  • Ursprungsland/-region: Sri Lanka

Brasilien Academy Pro

CHF 94.95

Nachdem du die Basics draufhast, kannst du deine Fähigkeiten mit diesem Trainingsanzug auf das nächste Level bringen. Die klassische, traditionelle Passform sorgt zusammen mit feuchtigkeitsableitender Technologie für kühlen Tragekomfort, wenn es im Training heiß hergeht.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Light Photo Blue/Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Style: IB5536-435
  • Ursprungsland/-region: Sri Lanka

Größe und Passform

    • Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 140 cm
    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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