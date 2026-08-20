Nike Brasilia 9.5 Trainingstasche (Medium, 60 l)

Dieses Produkt besteht zu mindestens 65 % aus recycelten Polyesterfasern

Mit der geräumigen, strapazierfähigen Nike Brasilia Sporttasche hast du schnellen Zugriff auf deine Trainingsausrüstung. Das seitliche Fach eignet sich zur separaten Aufbewahrung von Schuhen. Dank der Innen- und Außentaschen behältst du die Übersicht. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.