Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainingstasche (Medium, 60 l)
Dieses Produkt besteht zu mindestens 65 % aus recycelten Polyesterfasern
Mit der geräumigen, strapazierfähigen Nike Brasilia Sporttasche hast du schnellen Zugriff auf deine Trainingsausrüstung. Das seitliche Fach eignet sich zur separaten Aufbewahrung von Schuhen. Dank der Innen- und Außentaschen behältst du die Übersicht. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: DH7710-010
- Ursprungsland/-region: China, Indonesien
Nike Brasilia 9.5
Mit der geräumigen, strapazierfähigen Nike Brasilia Sporttasche hast du schnellen Zugriff auf deine Trainingsausrüstung. Das seitliche Fach eignet sich zur separaten Aufbewahrung von Schuhen. Dank der Innen- und Außentaschen behältst du die Übersicht. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.
Vorteile
- Das Hauptfach mit Reißverschluss bietet sicheren Stauraum zur Aufbewahrung deiner Trainings-Essentials.
- Das Reißverschlussfach innen hält schmutzige Schuhe und verschwitzte Kleidung von anderer Ausrüstung getrennt.
- Der beschichtete Boden schützt deine Sachen vor Stößen, Kratzern und Feuchtigkeit.
- Dank der Außentaschen sind deine Essentials stets griffbereit.
Produktinformationen
- Ca. 63,5 x 30,5 x 30,5 cm (L x B x H)
- 60 l
- Abnehmbarer Schulterriemen
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: DH7710-010
- Ursprungsland/-region: China, Indonesien
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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