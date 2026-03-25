Nike Brasilia 9.5 Trainingsschuhtasche (11 l)

praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar
Dieses Produkt besteht zu mindestens 65 % aus recycelten Polyesterfasern
Die Nike Brasilia Schuhtasche bietet unterwegs Stauraum für deine Schuhe mit einer Trennung von deiner anderen Ausrüstung. Dank dem Griff am Ende kannst du unterwegs leicht darauf zugreifen. Dank der äußeren Reißverschlusstasche kommst du schnell an deine kleinen Gegenstände. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.
Nike Brasilia 9.5
SCHNELL ZUGÄNGLICHER STAURAUM FÜR SCHUHE.
Die Nike Brasilia Schuhtasche bietet unterwegs Stauraum für deine Schuhe mit einer Trennung von deiner anderen Ausrüstung. Dank dem Griff am Ende kannst du unterwegs leicht darauf zugreifen. Dank der äußeren Reißverschlusstasche kommst du schnell an deine kleinen Gegenstände. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.
5 Sterne
praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Il Top
Luca940326793
Come sempre il top in stile, materiale ed utilità
CAPIENTE
PIO81
IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE
Nike Brasilia 9.5