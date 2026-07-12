Boston Celtics Nike NBA Swingman Shorts für Herren

Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Die Boston Celtics Nike NBA Swingman Shorts wurden von den originalen NBA-Shorts inspiriert.Sie bestehen aus schweißableitendem Material und haben Designdetails, die dem Look deines Teams auf dem Spielfeld nachempfunden wurden.Seitentaschen ermöglichen die unkomplizierte Aufbewahrung deiner Essentials.Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Boston Celtics
NBA-INSPIRATION FÜR DEIN TEAM.
Die Boston Celtics Nike NBA Swingman Shorts wurden von den originalen NBA-Shorts inspiriert.Sie bestehen aus schweißableitendem Material und haben Designdetails, die dem Look deines Teams auf dem Spielfeld nachempfunden wurden.Seitentaschen ermöglichen die unkomplizierte Aufbewahrung deiner Essentials.Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Gefällt mir gut.
F A.
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