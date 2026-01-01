Boston Celtics Courtside Nike NBA Vintage T-Shirt (Herren)

Boston Celtics Courtside

CHF 45

Zeig deine Treue zu den Boston Celtics mit einem sauberen Sprungwurf durch das Kettennetz. Dieses T-Shirt mit Retro-Grafik erinnert an den rauen Look der 90er. Hol dir den Sieg. Cha. Ching!

Vorteile Die weiche, mittelschwere Baumwolle fällt locker über den Körper.