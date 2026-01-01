Boston Celtics Courtside Nike NBA Club Fleece Jogger für Herren

Boston Celtics Courtside

CHF 94.95

Du liebst die Celtics? Dann zeig es! Mit dieser besonderen Jogger im spritzlackierten Grafitti-Look bleibst du deinem Fan-Dasein treu.

Vorteile

Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist außen geschmeidig, innen leicht flauschig und bietet kuscheligen Tragekomfort und ein luftiges Tragegefühl. Dieses bequeme Kleidungsstück, das du das ganze Jahr über tragen kannst, eignet sich ideal für die schwierigen Zwischentemperaturen.