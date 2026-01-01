Boston Celtics Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren

Boston Celtics Courtside

CHF 94.95

Auffällig. Stolz. Bereit für Sieg oder Niederlage. Immer. Mit diesem extra weichen und geschmeidigen Hoodie bekennst du dich ein für alle Mal zu den Celtics.

Vorteile Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.