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Boston Celtics Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren - Schwarz/Clover

Boston Celtics Courtside

Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren

CHF 94.95
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Auffällig. Stolz. Bereit für Sieg oder Niederlage. Immer. Mit diesem extra weichen und geschmeidigen Hoodie bekennst du dich ein für alle Mal zu den Celtics.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Clover
  • Style: IB2293-010
  • Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan

Boston Celtics Courtside

CHF 94.95

Auffällig. Stolz. Bereit für Sieg oder Niederlage. Immer. Mit diesem extra weichen und geschmeidigen Hoodie bekennst du dich ein für alle Mal zu den Celtics.

Vorteile

Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.

Produktinformationen

  • Beuteltasche
  • Rippmaterial an Saum und Bündchen
  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Clover
  • Style: IB2293-010
  • Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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