Boston Celtics Courtside
Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
Auffällig. Stolz. Bereit für Sieg oder Niederlage. Immer. Mit diesem extra weichen und geschmeidigen Hoodie bekennst du dich ein für alle Mal zu den Celtics.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Clover
- Style: IB2293-010
- Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan
Boston Celtics Courtside
Auffällig. Stolz. Bereit für Sieg oder Niederlage. Immer. Mit diesem extra weichen und geschmeidigen Hoodie bekennst du dich ein für alle Mal zu den Celtics.
Vorteile
Dieses Design aus mittelschwerem, angerautem Fleece ist innen besonders weich und außen geschmeidig. Dadurch ist es schön kuschelig und bleibt dennoch in Form.
Produktinformationen
- Beuteltasche
- Rippmaterial an Saum und Bündchen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Clover
- Style: IB2293-010
- Ursprungsland/-region: Italien, Pakistan
Größe und Passform
- Extragroße Passform: extragroß und weit
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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