Nike Ava X
Herrenschuh
Der moderne Look, den du dir wünschst, mit dem Komfort, den du brauchst, um bei jedem Schritt Selbstvertrauen zu vermitteln. Der ultraleichte Ava X besticht durch einen reduzierten, schlanken Look, der ihn praktisch und leicht verstaubar macht. Die weiche Dämpfung und der durchgehende Halt sorgen für besten Tragekomfort und Stabilität, egal wo du gerade unterwegs bist.
- Gezeigte Farbe: Photon Dust/Schwarz/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Style: IX0352-025
- Ursprungsland/-region: Indonesien
Nike Ava X
Der moderne Look, den du dir wünschst, mit dem Komfort, den du brauchst, um bei jedem Schritt Selbstvertrauen zu vermitteln. Der ultraleichte Ava X besticht durch einen reduzierten, schlanken Look, der ihn praktisch und leicht verstaubar macht. Die weiche Dämpfung und der durchgehende Halt sorgen für besten Tragekomfort und Stabilität, egal wo du gerade unterwegs bist.
Vorteile
- Das Textil-Obermaterial mit Details aus Kunstleder ist strapazierfähig, atmungsaktiv und bequem.
- Die stützende Passform sorgt für Stabilität, während du dich den ganzen Tag über bewegst.
- Die Außensohle mit ihren strukturierten Aussparungen in stark beanspruchten Bereichen sorgt für Grip und Strapazierfähigkeit.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Reflektierende Designdetails
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Photon Dust/Schwarz/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Style: IX0352-025
- Ursprungsland/-region: Indonesien
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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