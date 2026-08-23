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Hoch bewertet
Nike Ava Edge Schuh (Herren) - College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Schwarz

Nike Ava Edge

Schuh (Herren)

CHF 170
College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Schwarz
Summit White/Light Bone/Stone
Schwarz/College Grey/Newsprint
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Der Nike Ava Edge wurde von der Geometrie moderner Städte inspiriert und ist perfekt für das Durchqueren des Betondschungels geeignet. Er verbindet ein flexibles und dennoch schützendes Obermaterial mit einer leistungsstarken Dämpfung und einer Außensohle, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Sich in der Stadt zurechtzufinden ist schon eine Kunst für sich. Komm also gut vorbereitet mit Schuhen, die stylisch sind und gleichzeitig bequem.


  • Gezeigte Farbe: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Schwarz
  • Style: IM1973-003
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Ava Edge

CHF 170

Der Nike Ava Edge wurde von der Geometrie moderner Städte inspiriert und ist perfekt für das Durchqueren des Betondschungels geeignet. Er verbindet ein flexibles und dennoch schützendes Obermaterial mit einer leistungsstarken Dämpfung und einer Außensohle, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Sich in der Stadt zurechtzufinden ist schon eine Kunst für sich. Komm also gut vorbereitet mit Schuhen, die stylisch sind und gleichzeitig bequem.

Schützendes Netzwerk

Eine Mischung aus gewebten Textilien und Mesh-Netzgewebe schafft ein schützendes und dennoch flexibles Obermaterial. Das dynamische Gitterdesign ahmt die Strukturen urbaner Netzwerke nach.

Eindrucksvoll

Die flexible, perforierte Außensohle aus Gummi umschließt die Mittelsohle, wodurch diese besonders strapazierfähig wird. Und ihr Aufdruck hinterlässt einen unverwechselbaren Eindruck.

Ultra-Tragekomfort unter dem Fuß

Die extragroße Mittelsohle aus leistungsfähigem SCF-Schaumstoff dämpft besonders komfortabel.

Produktinformationen

  • Gummi-Außensohle
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Klassische Schnürsenkel
  • Reflektierende Designdetails
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Schwarz
  • Style: IM1973-003
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (30)

4.6 Sterne

  • Great product

    ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e

    ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position

  • 1A

    julianb467004860

    Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal

  • Trop stylé et légère !

    FaridH47759500

    Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !

Nike Ava Edge Schuh (Herren)

Nike Ava Edge

CHF 170

Vervollständige den Look

Item 3 of 5

Street-Ready Protection.

Strapazierfähig und superbequem – Der Ava Edge ist für alle, die mit Style in der City unterwegs sind.

Schützender Cage

Besonders abriebfestes Gummi um den Fuß sorgt für noch mehr Strapazierfähigkeit.

Reaktionsfreudiges Tragegefühl

Performance-Schaumstoff sorgt für Dämpfung bei jedem Schritt.