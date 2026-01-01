Nike Aura
Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
In der Nike Aura Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Das Hauptfach bietet schnellen Zugriff auf kleine Gegenstände, und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel. Diese Version kombiniert Cord mit Metallic-Details.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Metallic Silver Barrel
- Style: IH2122-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Aura
In der Nike Aura Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Das Hauptfach bietet schnellen Zugriff auf kleine Gegenstände, und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel. Diese Version kombiniert Cord mit Metallic-Details.
Produktinformationen
- Verstellbarer Riemen
- Ca. 30,5 x 18 x 10 cm (B x H x T)
- Body: 100 % Polyester; Futter: 100 % Polyester.
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Metallic Silver Barrel
- Style: IH2122-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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