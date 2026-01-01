Nike Aura Crescent Crossbody-Tasche (4 l)

In der Nike Aura Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Das Hauptfach bietet schnellen Zugriff auf kleine Gegenstände, und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel. Diese Version kombiniert Cord mit Metallic-Details.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Metallic Silver Barrel

Style: IH2122-010

Ursprungsland/-region: Vietnam