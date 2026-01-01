A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson Basketballschuhe

A'Two „WNBA 30th“
A'ja Wilson Basketballschuh
A'ja läuft das ganze Spiel mit voller Geschwindigkeit über das Spielfeld. Deshalb haben wir den A'Two reaktionsschneller als das Original gemacht. Wenn du bereit bist, mit dem M'VP Schritt zu halten, dann gib alles mit der weichen Dämpfung, die mit dem leistungsstarken Air Zoom kombiniert wird, um dir das gewisse Etwas zu verleihen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Metallic Silver
- Style: IH1137-001
- Ursprungsland/-region: Vietnam
A'Two „WNBA 30th“
A'ja läuft das ganze Spiel mit voller Geschwindigkeit über das Spielfeld. Deshalb haben wir den A'Two reaktionsschneller als das Original gemacht. Wenn du bereit bist, mit dem M'VP Schritt zu halten, dann gib alles mit der weichen Dämpfung, die mit dem leistungsstarken Air Zoom kombiniert wird, um dir das gewisse Etwas zu verleihen.
Standing Ovation
Dieses besondere Design ehrt das 30-jährige Jubiläum der WNBA und kombiniert das Debütlogo der Liga mit klassischen Chromfarben, um alle zu ehren, die jungen Basketballerinnen wie A’ja Hoffnung gaben. Er ist eine Hommage an alle Spielerinnen der Vergangenheit, an die Stars von heute und an die Basketballerinnen von morgen.
Für lange Läufe
Der Cushlon-3.0-Schaumstoff sorgt für eine optimale Dämpfung und Reaktionsfähigkeit, damit du von Korb zu Korb sprinten kannst. Eine weiche Schicht aus zusätzlichem Schaumstoff auf der Oberseite sorgt für Tragekomfort und Halt.
Hol in dir und lauf los
Ein bissiges, von unten beladenes Air Zoom-Element im Vorfuß gibt deinem ersten Schritt noch mehr Kraft, wenn du den Korb angreifst. Eine Mittelfußplatte sorgt für ausreichende Stabilität bei dynamischen Bewegungen.
Blitzschnell anhalten
Mit unserem Fischgräten-Traktionsprofil kannst du sofort anhalten und auf Kommando das Tempo wechseln. Ein eingespritzter, geformter Ferseneinsatz stabilisiert und hält deinen Fuß.
Sicherer Halt
Das strapazierfähige Obermaterial passt sich deinem Fuß an und sorgt für einen sicheren Halt, wenn du Gegner defensiv kontrollierst oder mit dem Rock an ihnen vorbeizischst.
Atmungsaktivität
Als Anspielung auf A'jas charakteristische Asymmetrie haben wir auf einer Seite des Schuhs eine Belüftung mit Einsätzen eingebaut, wenn es im Spiel einmal heiß hergehen sollte.
Produktinformationen
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Metallic Silver
- Style: IH1137-001
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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A'Two „WNBA 30th“
Spüre A'jas Dominanz mit der reaktionsfreudigen Air Zoom-Dämpfung für ein kraftvolles, unermüdliches Spiel.
Eigenschaften
Powervolle Energie
Court-Feeling
Reaktionsfreudig
Entwickelt für
Vielseitigkeit und Effizienz
Passform
Standard
Technische Daten
Schuhgewicht
Ca. 385 g (Herrengröße 42,5)
Sprengung
Ca. 6 mm
Was ist neu?
- Das Air Zoom-Element im Vorfußbereich sorgt für noch mehr Reaktionsfreudigkeit und dynamischen Antrieb.
- Die stabilisierende Mittelfußplatte sorgt für beständigen Halt bei Drehungen und Jab Steps.
- Das geformte Obermaterial bietet zusätzlichen Halt und verhindert ein Verrutschen des Fußes.
- Atmungsaktive Einsätze sorgen auch bei ununterbrochenem Spiel für kühle Füße.
Hinter den Kulissen
"Im A'Two fühle ich mich sicher bei jedem Schritt, leicht bei jedem Sprung und mit Pink auch noch jederzeit pretty. Er gibt mir das Selbstvertrauen, genau so zu spielen, wie ich es will."
A'ja Wilson
Forward, Las Vegas Aces