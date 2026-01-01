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Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT mittelschwere Fußballweste (Herren) - Schwarz/Smoke Grey/Sport Red

Recyclingmaterialien

Atlético Madrid Windrunner

Nike Therma-FIT mittelschwere Fußballweste (Herren)

30 % Rabatt

Ausverkauft:

Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Die subtile Art, Atlético Madrid zu supporten. Diese Therma-FIT-Weste im minimalistischen, abgetönten Design sorgt für Wärme in einem vielseitigen, praktischen Paket. Die Isolierung ist in einem Chevron-Design abgesteppt, das an die klassische Windrunner Jacke erinnert. Das strapazierfähige Webmaterial auf der Außenseite schützt dich vor leichtem Regen und hält deinen Core trocken.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Smoke Grey/Sport Red
  • Style: HM3174-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Atlético Madrid Windrunner

30 % Rabatt

Die subtile Art, Atlético Madrid zu supporten. Diese Therma-FIT-Weste im minimalistischen, abgetönten Design sorgt für Wärme in einem vielseitigen, praktischen Paket. Die Isolierung ist in einem Chevron-Design abgesteppt, das an die klassische Windrunner Jacke erinnert. Das strapazierfähige Webmaterial auf der Außenseite schützt dich vor leichtem Regen und hält deinen Core trocken.

Vorteile

  • An Schultern, Brust und Body sorgt sie für ein relaxtes Tragegefühl und die sportliche Passform eignet sich ideal für Lagenlooks.
  • Das Design mit durchgehendem Reißverschluss ermöglicht verstellbaren Schutz, Wärme und Style.

Produktinformationen

  • Taschen für die Hände
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Smoke Grey/Sport Red
  • Style: HM3174-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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