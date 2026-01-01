Atlético Madrid
Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
Feuer Atlético Madrid in diesem großzügig geschnittenen T-Shirt zum Sieg an. Das mittelschwere Baumwoll-Jersey-Material fühlt sich weich an und fällt dabei dezent – die perfekte Kombination für Spiele und Wochenenden.
- Gezeigte Farbe: Obsidian
- Style: IQ5056-451
- Ursprungsland/-region: Türkei
Atlético Madrid
Feuer Atlético Madrid in diesem großzügig geschnittenen T-Shirt zum Sieg an. Das mittelschwere Baumwoll-Jersey-Material fühlt sich weich an und fällt dabei dezent – die perfekte Kombination für Spiele und Wochenenden.
Produktinformationen
- Aufgedruckte Grafiken
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian
- Style: IQ5056-451
- Ursprungsland/-region: Türkei
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 179 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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