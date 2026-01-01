Atlético Madrid Club Nike Fußball-Jogger aus French Terry (Herren)

Atlético Madrid Club
Nike Football Jogger aus French Terry (Herren)
Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einer schmal zulaufenden, klassischen Passform sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Teamdetails am Oberschenkel zeigen die Unterstützung für dein Lieblingsteam.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: II3413-451
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Atlético Madrid Club
Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einer schmal zulaufenden, klassischen Passform sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Teamdetails am Oberschenkel zeigen die Unterstützung für dein Lieblingsteam.
Produktinformationen
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Seitentasche (Handrücken zugewandte Seite)/Tasche hinten: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: II3413-451
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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