triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
Atlético Madrid Club Nike Fußball-Jogger aus French Terry (Herren) - Obsidian/Weiß

Atlético Madrid Club

Nike Football Jogger aus French Terry (Herren)

CHF 70
Größe auswählenGrößentabelle
Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einer schmal zulaufenden, klassischen Passform sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Teamdetails am Oberschenkel zeigen die Unterstützung für dein Lieblingsteam.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: II3413-451
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Atlético Madrid Club

CHF 70

Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einer schmal zulaufenden, klassischen Passform sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Teamdetails am Oberschenkel zeigen die Unterstützung für dein Lieblingsteam.

Produktinformationen

  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Seitentasche (Handrücken zugewandte Seite)/Tasche hinten: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
  • Style: II3413-451
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Atlético Madrid Club.

    Atlético Madrid Club Nike Fußball-Jogger aus French Terry (Herren)

    Atlético Madrid Club

    CHF 70

    Vervollständige den Look