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Atlético Madrid Club Nike Fußball-Jogger (ältere Kinder, Jungen) - Deep Royal Blue/Weiß

Atlético Madrid Club

Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)

CHF 52
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Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einem schmal zulaufenden, klassischen Look sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Das Teamdetail am Oberschenkel zeigt, für welches Team dein Herz schlägt.


  • Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue/Weiß
  • Style: IO3548-455
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Atlético Madrid Club

CHF 52

Weich, warm und bequem – diese Atlético Madrid Jogger kannst du so gut wie immer tragen. French-Terry-Material in einem schmal zulaufenden, klassischen Look sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Das Teamdetail am Oberschenkel zeigt, für welches Team dein Herz schlägt.

Produktinformationen

  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester. Taschenbeutel: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue/Weiß
  • Style: IO3548-455
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 157 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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