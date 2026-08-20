Bild 1 von 4
Nike Apex
Dri-FIT Bucket Hat
CHF 42
Der Apex Bucket Hat hat eine mittlere Höhe und bietet umfassenden Schutz. Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Style: HJ3683-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Apex
CHF 42
Der Apex Bucket Hat hat eine mittlere Höhe und bietet umfassenden Schutz. Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
Vorteile
- Das Baumwoll-Nylon-Material hat eine geschmeidige Struktur und etwas Stretch.
- Der verstellbare Kordelzug sorgt für eine individuelle Passform.
Produktinformationen
- Daisy-Chain-Gewebe um die Krone herum
- Umstickte Ösen
- 67 % Baumwolle/29 % Nylon/4 % Elastan
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Style: HJ3683-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Keine Bewertungen
Nike Apex
CHF 42