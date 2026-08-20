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Nike Apex Dri-FIT Bucket Hat - Schwarz/Anthracite/Anthracite/Anthracite

Nike Apex

Dri-FIT Bucket Hat

CHF 42
Schwarz/Anthracite/Anthracite/Anthracite
Parachute Beige/Weiß/Anthracite/Weiß

Der Apex Bucket Hat hat eine mittlere Höhe und bietet umfassenden Schutz. Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Style: HJ3683-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Apex

CHF 42

Der Apex Bucket Hat hat eine mittlere Höhe und bietet umfassenden Schutz. Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.

Vorteile

  • Das Baumwoll-Nylon-Material hat eine geschmeidige Struktur und etwas Stretch.
  • Der verstellbare Kordelzug sorgt für eine individuelle Passform.

Produktinformationen

  • Daisy-Chain-Gewebe um die Krone herum
  • Umstickte Ösen
  • 67 % Baumwolle/29 % Nylon/4 % Elastan
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Style: HJ3683-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Apex

    CHF 42