Nike Air Rift Schuh (Damen)

Wenn du barfuß laufen möchtest, aber einen Schuh brauchst, dann ist der Air Rift die perfekte Wahl. Verstellbare Riemen erleichtern das An- und Ausziehen dieses Designs mit geteilten Zehen. Dann noch etwas Air-Dämpfung im Fersenbereich und du hast das Gefühl, als würdest du barfuß laufen.

Gezeigte Farbe: Light Khaki/Light Army

Style: IV6043-229

Ursprungsland/-region: Indien