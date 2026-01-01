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Nike Air Rift Schuh (Damen) - Light Khaki/Light Army

Nike Air Rift

Damenschuh

CHF 150
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Wenn du barfuß laufen möchtest, aber einen Schuh brauchst, dann ist der Air Rift die perfekte Wahl. Verstellbare Riemen erleichtern das An- und Ausziehen dieses Designs mit geteilten Zehen. Dann noch etwas Air-Dämpfung im Fersenbereich und du hast das Gefühl, als würdest du barfuß laufen.


  • Gezeigte Farbe: Light Khaki/Light Army
  • Style: IV6043-229
  • Ursprungsland/-region: Indien

Nike Air Rift

CHF 150

Wenn du barfuß laufen möchtest, aber einen Schuh brauchst, dann ist der Air Rift die perfekte Wahl. Verstellbare Riemen erleichtern das An- und Ausziehen dieses Designs mit geteilten Zehen. Dann noch etwas Air-Dämpfung im Fersenbereich und du hast das Gefühl, als würdest du barfuß laufen.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus echtem Wildleder und Textil sorgt für ein weiches und bequemes Tragegefühl.
  • Mit den Klettverschlussriemen kannst du die Passform individuell einstellen.
  • Das Nike Air-Element in der Ferse sorgt zusammen mit einer weichen Schaumstoff-Mittelsohle für ein angenehmes Tragegefühl.
  • Die Gummidetails an der Außensohle mit robustem Profil bieten zusätzliche Strapazierfähigkeit und Traktion.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Klettverschluss
  • Gezeigte Farbe: Light Khaki/Light Army
  • Style: IV6043-229
  • Ursprungsland/-region: Indien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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