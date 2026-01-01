Nike Air Oberteil mit Viertelreißverschluss (ältere Kinder)

Ein klassisches Oberteil mit 1/4-Reißverschluss und klassischem Nike Style. Kontrastierende Paspeln verlaufen über die Ärmel bis zum oberen Kragenrand und setzen einen markanten Akzent. Die lockere Passform am Körper bietet dir jede Menge Layering-Optionen. Außerdem ist es besonders bequem. Das versteht sich von selbst.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Volt

Style: IO1872-010

Ursprungsland/-region: Indien