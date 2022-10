Du bist also in den klassischen Look der 90er Jahre verliebt, magst aber auch die rasante Kultur von heute. Das ist defr Air Max TW. Das auffällige Design wurde von der begehrten Franchise inspiriert, die die Nike Air-Dämpfung in die Welt brachte und den Grundstein für die Track-to-Street-Ästhetik legte. Das auffällige Design besticht durch unverwechselbaren Tragekomfort und einen modischen Look. Das leichte Obermaterial betont jede Passform und sorgt mit eckigen und organischen Linien für einen spannenden, haptischen Effekt. Die kontrastierenden Farbgebungen erleichtern das Stylen. Und wenn du bereit für den nächsten Schritt bist, verleihen die fünf Fenster unter dem Fuß der sichtbaren Air-Dämpfung eine moderne Note.

Gezeigte Farbe: Weiß/Racer Blue/Schwarz/Speed Yellow

Style: DQ3984-100