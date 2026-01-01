Nike Air Max TL 2.5 Premium Schuh (Herren)

Der Air Max TL 2.5 erweckt einen Favoriten der späten 90er zu neuem Leben und bringt die ikonische, wellenförmige Air Max-Ästhetik zurück. Luftige Textilien verschmilzen mit geschmeidigem Kunstleder für ein klares Finish und die durchgehende Max Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für ein federndes Tragegefühl.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Anthracite

Style: IM4656-001

Ursprungsland/-region: Vietnam