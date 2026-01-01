Nike Air Max TL 2.5 Premium Schuh (Herren)

Nike Air Max TL 2.5 Premium
Herrenschuh
Der Air Max TL 2.5 erweckt einen Favoriten der späten 90er zu neuem Leben und bringt die ikonische, wellenförmige Air Max-Ästhetik zurück. Luftige Textilien verschmilzen mit geschmeidigem Kunstleder für ein klares Finish und die durchgehende Max Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für ein federndes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Anthracite
- Style: IM4656-001
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Der Air Max TL 2.5 erweckt einen Favoriten der späten 90er zu neuem Leben und bringt die ikonische, wellenförmige Air Max-Ästhetik zurück. Luftige Textilien verschmilzen mit geschmeidigem Kunstleder für ein klares Finish und die durchgehende Max Air-Dämpfung sorgt bei jedem Schritt für ein federndes Tragegefühl.
Vorteile
- Das Obermaterial kombiniert Mesh mit Echtleder und Kunstleder, um Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit zu gewähreisten.
- Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
- Die Gummi-Außensohle sorgt für strapazierfähige Traktion.
Produktinformationen
- Kunstleder-Obermaterial
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Anthracite
- Style: IM4656-001
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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