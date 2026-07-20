Nike Air Max Plus VII Schuh (Herren)

Diese Version des Plus greift eine Silhouette aus den 90er-Jahren auf und verleiht ihr die Energie des Y2K-Cyberspace. Beim 7 wurde die klassische Gitterstruktur des Originals zugunsten eines gepunkteten Überzugs im Obermaterial aufgegeben. Skorpion-Grafiken auf der Lasche sorgen für zusätzlichen Biss.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Chrome

Style: IQ9429-001

Ursprungsland/-region: Vietnam