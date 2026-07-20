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Nike Air Max Plus VII Schuh (Herren) - Schwarz/Gamma Blue/Chrome

Nike Air Max Plus VII

Herrenschuh

CHF 230
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Diese Version des Plus greift eine Silhouette aus den 90er-Jahren auf und verleiht ihr die Energie des Y2K-Cyberspace. Beim 7 wurde die klassische Gitterstruktur des Originals zugunsten eines gepunkteten Überzugs im Obermaterial aufgegeben. Skorpion-Grafiken auf der Lasche sorgen für zusätzlichen Biss.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Chrome
  • Style: IQ9429-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike Air Max Plus VII

CHF 230

Diese Version des Plus greift eine Silhouette aus den 90er-Jahren auf und verleiht ihr die Energie des Y2K-Cyberspace. Beim 7 wurde die klassische Gitterstruktur des Originals zugunsten eines gepunkteten Überzugs im Obermaterial aufgegeben. Skorpion-Grafiken auf der Lasche sorgen für zusätzlichen Biss.

Vorteile

  • Das Mesh-Obermaterial mit Kunstlederakzenten ist strapazierfähig und atmungsaktiv.
  • Das Fußgewölbe im Mittelfuß schafft ein stützendes Tragegefühl.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Chrome
  • Style: IQ9429-001
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Antoine968175515

    Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!

Nike Air Max Plus VII Schuh (Herren)

Nike Air Max Plus VII

CHF 230

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