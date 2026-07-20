Nike Air Max Plus VII Schuh (Herren)

Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Diese Version des Plus greift eine Silhouette aus den 90er-Jahren auf und verleiht ihr die Energie des Y2K-Cyberspace. Beim 7 wurde die klassische Gitterstruktur des Originals zugunsten eines gepunkteten Überzugs im Obermaterial aufgegeben. Skorpion-Grafiken auf der Lasche sorgen für zusätzlichen Biss.
Nike Air Max Plus VII
Diese Version des Plus greift eine Silhouette aus den 90er-Jahren auf und verleiht ihr die Energie des Y2K-Cyberspace. Beim 7 wurde die klassische Gitterstruktur des Originals zugunsten eines gepunkteten Überzugs im Obermaterial aufgegeben. Skorpion-Grafiken auf der Lasche sorgen für zusätzlichen Biss.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Nike Air Max Plus VII