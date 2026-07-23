 
Bild 1 von 8
Nike Air Max Plus Schuh (Herren) - Schwarz/Anthracite/Pink Foam/Weiß

Nike Air Max Plus

Schuh (Herren)

30 % Rabatt
Größe auswählenGrößentabelle

Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du stolz deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Pink Foam/Weiß
  • Style: IU7540-001
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Nike Air Max Plus

30 % Rabatt

Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du stolz deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.

Vorteile

  • Das Mesh-Obermaterial mit Kunstlederakzenten ist strapazierfähig und atmungsaktiv.
  • Das Fußgewölbe im Mittelfuß schafft ein stützendes Tragegefühl.
  • Nike Air-Elemente sorgen für leichtgewichtige Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht eine hervorragende Traktion.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Pink Foam/Weiß
  • Style: IU7540-001
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Ruben3fee08d75b704c0ca84babbcca615482

    Alles top, Nike fällt bischen kleiner aus, deshalb habe jetzt eine Größe größer bestellt

  • speakers d'exception

    RobertC576708890

    Belles et confortables,un rêve devenu réalité

Nike Air Max Plus Schuh (Herren)

Nike Air Max Plus

30 % Rabatt

Vervollständige den Look

Item 3 of 38