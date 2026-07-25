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Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Schuh (Herren) - Schwarz/Chrome/Gamma Blue

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

Schuhe für Herren

CHF 220
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Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Dieser elegante Farbgebung hat mit Skorpion-Grafiken auf der Lasche zusätzlichen Biss. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Chrome/Gamma Blue
  • Style: IM9624-001
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

CHF 220

Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Dieser elegante Farbgebung hat mit Skorpion-Grafiken auf der Lasche zusätzlichen Biss. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.

Vorteile

  • Das Textil-Obermaterial mit Kunstlederakzenten ist strapazierfähig und atmungsaktiv.
  • Das Fußgewölbe im Mittelfuß schafft ein stützendes Tragegefühl.
  • Nike Air-Elemente sorgen für leichtgewichtige Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht eine hervorragende Traktion.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Chrome/Gamma Blue
  • Style: IM9624-001
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

1 Stern

  • AdemY721434952

    Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Schuh (Herren)

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

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