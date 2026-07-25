Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Schuh (Herren)

Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Dieser elegante Farbgebung hat mit Skorpion-Grafiken auf der Lasche zusätzlichen Biss. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Chrome/Gamma Blue

Style: IM9624-001

Ursprungsland/-region: Indonesien