Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Schuh (Herren)

AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Dieser elegante Farbgebung hat mit Skorpion-Grafiken auf der Lasche zusätzlichen Biss. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Dieser elegante Farbgebung hat mit Skorpion-Grafiken auf der Lasche zusätzlichen Biss. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"