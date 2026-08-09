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Nike Air Max Plus Premium Schuh (jüngere Kinder) - Schwarz/Multi-Color/Anthracite/Schwarz

Nike Air Max Plus Premium

Schuh (jüngere Kinder)

CHF 120
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Starke Dämpfung. Starke Einstellung. Luftiges Mesh und ein stützender Cage aus Kunststoff verschmelzen in dieser Premium-Edition zu einer Neuinterpretation des AM-Klassikers. Die sichtbaren Air-Elemente in der Ferse und im Vorfuß sorgen für mehr Federung und Dämpfung, damit du dich überall leichtfüßig bewegen kannst, vom Spielplatz bis zum Garten und darüber hinaus.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Anthracite/Schwarz
  • Style: IR4690-001
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Nike Air Max Plus Premium

CHF 120

Starke Dämpfung. Starke Einstellung. Luftiges Mesh und ein stützender Cage aus Kunststoff verschmelzen in dieser Premium-Edition zu einer Neuinterpretation des AM-Klassikers. Die sichtbaren Air-Elemente in der Ferse und im Vorfuß sorgen für mehr Federung und Dämpfung, damit du dich überall leichtfüßig bewegen kannst, vom Spielplatz bis zum Garten und darüber hinaus.

Vorteile

  • Die wellenförmigen Designlinien des legendären Cage aus Kunststoff sehen besonders weich aus, bieten dir aber denselben Halt. Außerdem wurde das stützende Element im Mittelfußbereich von einer Walflosse inspiriert.
  • Das Max Air-Element wurde ursprünglich für mehr Performance beim Laufen entwickelt und sorgt für beständige Dämpfung.
  • Die Zehenspitze aus Kunststoff sorgt für Strapazierfähigkeit und Glanz, während Flexkerben sicherstellen, dass sich jeder Schritt natürlich anfühlt.

Produktinformationen

  • Klassische Schnürsenkel
  • Niedriger Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Anthracite/Schwarz
  • Style: IR4690-001
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b

    Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci

Nike Air Max Plus Premium Schuh (jüngere Kinder)

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