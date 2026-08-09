Nike Air Max Plus Premium Schuh (jüngere Kinder)

Starke Dämpfung. Starke Einstellung. Luftiges Mesh und ein stützender Cage aus Kunststoff verschmelzen in dieser Premium-Edition zu einer Neuinterpretation des AM-Klassikers. Die sichtbaren Air-Elemente in der Ferse und im Vorfuß sorgen für mehr Federung und Dämpfung, damit du dich überall leichtfüßig bewegen kannst, vom Spielplatz bis zum Garten und darüber hinaus.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Multi-Color/Anthracite/Schwarz

Style: IR4690-001

Ursprungsland/-region: Indonesien