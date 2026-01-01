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Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren) - Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver

Nike Air Max Moto 2K

Herrenschuh

CHF 160
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Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Metallic-Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.


  • Gezeigte Farbe: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
  • Style: IV5759-094
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Nike Air Max Moto 2K

CHF 160

Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Metallic-Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Kunstleder und Textil sorgt für einen strapazierfähigen Lagenlook.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die Gummi-Außensohle sorgt für strapazierfähige Traktion.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Reflektierende Designdetails
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
  • Style: IV5759-094
  • Ursprungsland/-region: Indonesien

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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