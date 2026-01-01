Nike Air Max Moto 2K Schuh für ältere Kinder

Retro. Stylisch. Und vor allem: bequem. Das ist der Air Max Moto 2K. Er wurde von den Laufschuhen der 2000er-Jahre inspiriert und verfügt über luftiges Mesh sowie eine umschließende Dämpfung – vom Schaumstoff unter dem Fuß bis hin zur Polsterung an der Lasche und den Knöcheln.

Gezeigte Farbe: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Style: IR0587-001

Ursprungsland/-region: Indonesien